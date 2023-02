L'ONU appelle Israël et Palestiniens à sortir de "l'illogisme de l'escalade"

Le responsable onusien s'est également alarmé de mesures prises par le gouvernement israélien samedi, entre autres pour faciliter l'obtention du permis de port d'armes, après la mort de six Israéliens et une Ukrainienne abattus le 27 janvier par un Palestinien à Jérusalem-Est, secteur palestinien de la Ville sainte occupé et annexé par Israël. Cela, "associé à une rhétorique haineuse, ne peut que mener à davantage de violence et d'effusion de sang", a-t-il averti.

"Nous savons d'expérience que la prolifération d'armes à feu mènera à des risques accrus de meurtres et de blessures, côté israélien comme palestinien". Le gouvernement israélien a également adopté samedi des mesures punitives visant des proches d'auteurs d'attentats. Pour Volker Türk, ces dispositions s'apparentent à une "punition collective".

Le lendemain de l'attaque du 27 janvier, perpétrée près d'une synagogue, un Palestinien de 13 ans a blessé par balles deux Israéliens, également à Jérusalem-Est. Ces attaques sont survenues après le raid militaire israélien le plus meurtrier depuis des années en Cisjordanie, au cours duquel dix Palestiniens, parmi lesquels des combattants et une civile sexagénaire, ont été tués le 26 janvier à à Jénine, dans le nord de ce territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967.

Depuis le début de l'année, le conflit israélo-palestinien a coûté la vie à 35 Palestiniens (parmi lesquels des combattants, et des civils, dont des mineurs), six civils israéliens (dont un mineur) et une Ukrainienne, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes. Le conflit a fait 235 morts en 2022, à près de 90% palestiniens.