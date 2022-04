L’ONE dénonce les abus d’opérations de langue des bébés, la frénectomie

C’est un petit défaut buccal qui affecte 2 bébés sur 1000 : le frein de leur langue est trop épais ou trop court et il empêche de s’alimenter normalement. Il faut alors sectionner cette membrane, une opération relativement bénigne qui s’intitule la frénectomie. De plus en plus de parents optent toutefois pour cette opération sans raison médicale suffisante.