L’oncle de Drake jette les paroles manuscrites du rappeur à la poubelle : 20.000 $ par page

L’oncle de Drake a fait un peu de ménage chez lui et jeté sans arrière-pensée des papiers qui traînaient : les paroles manuscrites écrites par le rappeur…

Drake, le rappeur aux excès bien connus, Aubrey Graham de son vrai nom, travaillait dans l’usine de meubles de Memphis de son oncle quand il était jeune. Il griffonnait quelques paroles sur des feuilles de papier qu’il laissait ensuite traîner. Son oncle a décidé de faire un peu de ménage après la fermeture de l’usine et n’a pas regardé attentivement les papiers dont il voulait se débarrasser.

C’est comme ça que ces pages qui ont fait l’histoire se sont retrouvées dans une benne à ordures. Heureusement, les paroles ont été préservées (récupérées des poubelles) et seront bientôt disponibles à l’achat à la (Moments in Time) MIT Auction House. On y trouve notamment "Come Spring" dont les paroles ont servi de base à une chanson intitulée "Come Winter" sur l’une de ses premières mixtapes, "Room For Improvement".

En haut de la page, il y aurait le numéro d’une certaine Sylvia, une fille qu’il draguait à l’époque. Et on ne peut s'empêcher de se demande si elle fait partie des 42 femmes qu’il a envisagé d’épouser !

Si vous voulez tenter de devenir propriétaire de ces paroles, les pages sont estimées à la modique somme de 20.000 dollars, selon TMZ…