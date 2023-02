L’OMS surveille de près l’évolution de la grippe aviaire H5N1, voici pourquoi

L’Organisation mondiale de la Santé a donc appelé à la vigilance. Elle s’est montrée rassurante, tout en gardant ouverte l’hypothèse d’une évolution du virus vers une transmission interhumaine : "Les récentes transmissions à des mammifères doivent être surveillées de près", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, le patron de l’OMS. "Pour le moment, l’OMS évalue le risque pour l’homme comme faible. Depuis l’apparition du virus, en 1996, la transmission du H5B1 vers, et entre les humaines est rare et peu soutenue. Mais nous ne pouvons pas supposer que cela restera le cas, et nous devons nous préparer à tout changement de statu quo".

Fin décembre 2022, l’Autorité européenne de sécurité des aliments a rapporté une épidémie "la plus importante jamais observée en Europe", précisant que "le risque d’infection est faible pour la population humaine générale dans l’Union, et faible à moyen pour les personnes exposées de par leur profession."

Mais plus il y a d’oiseaux touchés, plus l’exposition d’autres animaux comme les mammifères est élevée. Et plus le virus circule parmi les mammifères, plus le risque de mutations augmente, y compris celles qui pourraient rendre possible la transmission entre les humains.