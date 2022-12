L'OMS s'inquiète de la résistance croissante aux antibiotiques

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) s'inquiète, dans un rapport paru vendredi et qui passe en revue les données récoltées dans 127 pays, de la résistance croissante que démontrent les humains face aux antibiotiques. L'OMS chiffre à 1,3 million le nombre de personnes qui décèdent chaque année d'infections face auxquelles les antibiotiques ne se révèlent pas assez efficaces.

Le rapport évoque de hauts niveaux (plus de 50%) de résistance à des bactéries causant des infections du sang constatées à l'hôpital. Et bien que la plupart des niveaux de résistance soient stables ces quatre dernières années, le nombre d'infections sanguines (causée par la bactérie Escherichia coli et la salmonelle) et d'infections à gonorrhée ont augmenté de 15% depuis 2017, précise encore le rapport.