L’OMS rebaptise la variole du singe "mpox"

L’Organisation mondiale de la Santé a consulté des experts et la décision est tombée : elle va commencer à préférer utiliser le terme "mpox" comme synonyme de "monkeypox", une appellation née en 1970 après la découverte de ce virus sur des singes en captivité (en 1958). Les deux noms seront utilisés de façon simultanée durant une période de transition d’un an.

Pourquoi ce changement ? Le nom de "variole du singe" a provoqué une forme de stigmatisation, estime l’OMS, qui parle de langage "raciste et stigmatisant" en ligne. Des personnalités et des Etats s’en sont inquiétés et ont demandé à l’Organisation de changer le nom.

L’OMS recommande donc désormais d’adopter le nouveau nom "mpox" pour désigner la maladie en Anglais et de préférer ce terme. Mais quid alors en Français ? "Le problème de l’utilisation de ce nouveau nom dans différentes langues a été discuté longuement", explique l’Organisation, qui estime que le terme "mpox" peut être utilisé dans d’autres langues.

La dénomination des virus est du ressort du Comité International sur la Taxonomie des Virus (ICTV).