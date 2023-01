L’OMS maintient le niveau d’alerte maximal pour la pandémie de Covid-19

Trois ans plus tard, le Comité estime que "la pandémie de Covid-19 est probablement à un point de transition" et le directeur général a dit apprécier "les conseils du Comité pour naviguer avec prudence durant cette transition et atténuer les conséquences négatives potentielles".

Vendredi, dans son propos liminaire à l’ouverture de la réunion, le directeur général de l’OMS avait souligné que "depuis le début du mois de décembre, le nombre de décès hebdomadaire signalés dans le monde est en augmentation".

"De plus, la levée des restrictions en Chine a entraîné une augmentation du nombre de décès dans le pays le plus peuplé du monde" lors de la semaine du 16 au 22 janvier, expliquait le directeur Tedros, ajoutant que sur près de 40.000 décès dus au Covid et signalés à l’OMS, "plus de la moitié ont été signalés en provenance de Chine". La maladie a fait 170.000 morts ces deux derniers mois.

Selon le tableau de bord de l’OMS, la maladie avait officiellement fait 6.804.491 morts au 27 janvier, mais l’OMS comme les experts s’accordent à dire que le nombre de morts est beaucoup plus élevé. L’OMS comptait 752.517.552 personnes infectées, là aussi un nombre très inférieur à la réalité, d’autant qu’avec la chute des tests, les nouveaux cas sont loin d’être toujours enregistrés.