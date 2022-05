L’OMS axe sa campagne anti-tabac sur l’environnement

Outre son impact sur la santé publique, l’industrie du tabac est aussi extrêmement polluante.

"Le tabac : une menace pour l’environnement" est le thème central de la nouvelle campagne initiée par l’OMS. "On reprend le thème de la santé et on ajoute l’aspect environnemental, donc ça me semble bien fait du point de vue communicationnel. On oublie pas les humains parce que évidemment la critique, ça pourrait être : "et les humains dans tout ça..." Mais non, justement, c’est la santé des humains et puis l’environnement avec les humains ", analyse Andrea Catellani, professeur en communication à l’UCLouvain.

Avec son action, l’OMS révèle également que la culture de tabac est responsable d'une partie de la déforestation et contribue à augmenter les émissions de gaz à effet de serre.