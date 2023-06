L'Ommegang, comme si vous y étiez avec Les Ambassadeurs

Les origines de l’Ommegang remontent au 14ème siècle. Au départ, il s’agissait d’une procession en l’honneur de Notre-Dame du Sablon. Ommegang signifie d’ailleurs littéralement " aller autour ".

En 1549, l’empereur Charles Quint vient à Bruxelles pour présenter son fils et successeur, le futur roi Philippe II. Pour l’occasion, les autorités de Bruxelles décidèrent de montrer la richesse et la gloire de leur ville en offrant à Charles Quint un Ommegang plus fastueux que jamais.

L’Ommegang d’aujourd’hui est la reconstitution de la fête donnée en 1549.

Depuis 2019, l'Ommegang est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco. Une reconnaissance méritée car l’Ommegang se veut être une reconstitution historique la plus précise possible avec en tout 1.400 participants, 1.800 costumes, 47 groupes folkloriques, 300 drapeaux, 48 chevaux et des géants, danseurs, cavaliers, échassiers, etc.