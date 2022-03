'L’ombre d’un mensonge', Bouli Lanners à la lumière de sa vérité

" Effectivement le paysage est rude, mais je ne voulais pas du tout rendre les personnes de cette île rudes. Pour moi ils sont pleins d’amour. Ils m’ont accueilli alors que je ne suis pas de là, ils ont été extrêmement chaleureux avec moi, bien que je ne suis pas du tout dans la même mouvance idéologique. Je pense qu’il y a une vraie relation entre le paysage dans lequel on évolue et la manière dont on se comporte socialement. Sur l’île de Lewis, il y a cette rigueur permanente chez les gens. Moi je viens des hauts plateaux ardennais, ce sont aussi un climat et des paysages rudes. On avait dans ma famille cette espèce d’économie de mots et de démonstration dans l’affect. Ce n’est pour cela qu’il n’y a pas d’amour, c’est simplement une autre manière d’en faire la démonstration. C’est pour cela que je me sentais assez à l’aise sur cette île car il y a quelque chose qui correspondait à ce que j’ai vécu dans mon enfance. "