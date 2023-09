L’ombre d’Evenepoel, ses problèmes de selle, ses ambitions : les confidences de Cian Uijtdebroeks, 1er Belge au général

Pour son premier Grand Tour, Cian Uijtdebroeks rêvait secrètement d’un Top 10. Electron libre de son équipe, Bora-Hansgrohe, le Belge fait finalement encore mieux puisqu’il a signé une exceptionnelle 5e place au sommet du Tourmalet et qu’il est solide accroché à sa 9e place (+ de trois minutes d’avance sur Joao Almeida, 10e). Forcément, c’est décontracté et ambitieux qu’il s’est présenté à la presse ce lundi après-midi.

On vit comment le fait d’être le premier Belge au classement général d’un Grand Tour ? C’est évidemment la question qui a, d’emblée été posée à Cian Uijtdebroeks ce lundi. Sans concession, le Belge a avoué que… ça ne changeait pas grand-chose : "C’est mon premier Grand Tour, on sait que si quelque chose se passe mal un jour, ce sera tout à fait normal. Le fait que Remco Evenepoel ait perdu des places au classement ? Cela ne change rien pour moi. Mon but est de terminer dans le top 10 et je me concentre uniquement sur cet objectif.”

Alors, langue de bois pour évacuer une quelconque pression sur ses épaules ou vraie détermination ? Sans doute un peu des deux.

Toujours est-il que Uijtdebroeks peut nourrir certaines ambitions d’ici à l’arrivée à Madrid. Au vu du profil montagneux, il pourrait avoir son mot à dire en 3e semaine. Reste à voir comment son corps, pas habitué aux Grands Tours, tiendra le choc : "Je me sens très bien après deux semaines de course mais je ne sais pas comment mon corps va réagir dans les 6 prochains jours. Je peux exploser d’un coup, je dois en être conscient. Ma tête est prête mais mon organisme n’a jamais été sollicité pendant 3 semaines."

Reste une également une grosse inconnue : l’évolution de sa blessure à la selle qui le martyrise depuis quelques jours. Se sent-il mieux ? Le plus dur est-il derrière lui ? "La guérison est lente, nous passons entre 4 et 5 heures sur le vélo par jour. On traite la blessure avec de la pommade mais certains jours, c’est compliqué. Sincèrement, je me bats tout le temps contre la douleur mais ça en vaut la peine. Parfois, je ne peux pas poser totalement mes fesses sur la selle, mais je l’accepte. J’espère que cette journée de repos aura permis à ma peau de respirer un peu.”

Dans tous les cas – et ça se voit lors de n’importe quelle apparition devant la presse – le Belge prend énormément de plaisir sur son vélo. De là à, déjà, se projeter avec une certaine ambition vers 2024 et… le Tour de France ? "Ce sera le Giro ou la Vuelta, pas le Tour de France, c’est trop tôt. Après, ça dépend… si les deux autres Tours sont complètement plats et que le Tour de France, c’est que de la montagne, j’irai (rires). Mais ce sera soit la Vuelta, soit le Giro. Je ne sais pas encore."

On a déjà hâte.