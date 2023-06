L'Oklahoma terre de musiciens et du courant red dirt avec Beau Jennings and The Tigers

Break à Norman, dans les grandes plaines de l’Oklahoma, pour découvrir le nouveau titre de Beau Jennings and The Tigers, un son entre Tom Petty et Wilco, cette nouvelle génération d’artistes du courant red dirt.

Fusionnant les influences de la country music, du folk et du rock, le red dirt se porte très bien. C’est la couleur de la terre de l’Oklahoma qui a donné son nom à ce courant musical, dont la ville d’origine serait Stillwater. Le red dirt a ses figures de légendes, à commencer par les hors-la-loi Willie Nelson et Waylon Jennings. Sans oublier Leon Russel et plus tard Steve Ripley et son groupe The Tractors. Cross Canadian Ragweed, Jason Boland and The Stragglers et Turnpike Troubadours, voici quelques artistes qui ont popularisé le courant musical ces dernières années.