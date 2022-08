L'Oiseau blanc : un des plus grands mystères de l'histoire de l'aviation

Il est 5h18, ce matin du 8 mai 1927. L'Oiseau blanc décolle de l'aéroport du Bourget. C’est un magnifique biplan, gavé de quelques 3800 litres de carburant. 14 mètres 60 d’envergure, motorisé par un Lorraine 12 cylindres de 450 chevaux.

À son bord, deux pilotes hors pairs : François Coli, ancien chef d’escadrille, Chevalier de la Légion d’honneur et décoré de la croix de guerre en 14-18 ; et Charles Nungesser, lui aussi décoré de la croix de guerre et de la légion d’honneur, mais aussi as de la première guerre mondiale avec 43 victoires. Pour eux... cap sur... les États-Unis. 18 ans à peine après la traversée héroïque de la manche par Blériot. Il s’agit ni plus ni moins de la première tentative de traversée aérienne de l'océan Atlantique Nord sans escale entre Paris et New York. Une folie pour l’époque.

Dans cet épisode, Jean-Louis Lahaye vous raconte l’épopée d’un des plus grands mystères de l’histoire de l’aviation.

► Retrouvez toutes ces destinées qui ont basculé à L’Heure H avec Jean-Louis Lahaye, du lundi au vendredi de 15h à 16h et en replay sur Auvio.