L’Offscreen Film Festival fera la part belle aux robots et au cinéma porno français

La seizième édition du festival bruxellois Offscreen, rendez-vous des amateurs de cinéma hors norme, étrange et culte, accueillera l'actrice Brigitte Lahaie, icône de l'âge d'or du cinéma X français, comme invitée d'honneur. Le festival se déroulera du 8 au 26 mars 2023 dans ses traditionnels lieux de villégiature: le Cinema Nova, la Cinematek, le Palace et le Cinema Rits, annoncent les organisateurs vendredi par voie de communiqué.

Le festival consacrera une large rétrospective aux robots (androïdes et cyborgs) dans le cinéma de science-fiction, avec plus de trente films projetés au Cinéma Nova et dans d'autres salles. Un hommage sera également rendu au réalisateur italien, Joe D'Amato, un "touche-à-tout" du cinéma bis italien comptant pas moins de 200 films à son actif.

Le 23 mars, le festival mettra à l'honneur le cinéma culte et d'exploitation belge, avec la soirée "Cinema Bis Belge". Le public pourra notamment y découvrir la co-production belge La mort trouble (1970), cette "farce anticolonialiste absurde et grotesque" comme la qualifiaient ses réalisateurs.

Le 26 mars, en guise de bouquet final, le festival présentera, au sein du dôme du Planétarium de Bruxelles, une projection "exclusive" à 360° de trois films remasterisés du réalisateur américain E. Elias Merhige. L'occasion, pour les spectateurs, de s'immerger dans un "trip cosmique de deux heures", en compagnie du réalisateur.

L'intégralité du programme est disponible sur le site du festival.