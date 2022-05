L'offre Premium "Sooner", c'est quoi ?

Auvio vous propose l’offre d’abonnement "Essential" de Sooner (plateforme de VOD) avec un catalogue de 1700 films disponible sur PC, tablette, smartphone, Chromecast, Airplay et certaines Smart TV Android (mais pas – encore sur les Smart TV Samsung ou Apple TV). L’offre met à l’honneur le cinéma d’auteur international.

L’offre Premium "Sooner" s’élève à 7,99 €/mois pour 1 écran à la fois. Les 14 premiers jours sont gratuits.

1. Informations sur le paiement et factures

Vous pouvez retrouver toutes les infos liées à votre abonnement et l’historique de vos paiements dans ”Mon compte” dans l’onglet “Mes offres Premium”. Vos factures sont également téléchargeables.

2. Comment s’abonner à l’offre Premium " Sooner " ?

Pour souscrire à un abonnement cliquez sur le bouton " je m’abonne " dans l’onglet premium sur Auvio ou directement ici. Le paiement s’effectue par cartes de crédit (Visa et Mastercard) et l’abonnement s’élève à 7,99 €/mois pour 1 écran et les 14 premiers jours sont gratuits.

3. Comment annuler mon abonnement à l’offre Premium "Sooner" ?

Pour vous désabonner de l’offre Auvio Premium, rendez-vous sur votre compte Auvio, allez dans la colonne de gauche, cliquez sur Mes offres Premium et enfin sur Annuler l’abonnement. Cette démarche n’est possible que via le site Auvio, sur PC, Smartphone ou tablette, mais pas via l’application Auvio.