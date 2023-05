L’Office des étrangers annonce des mesures contre les agressions dans les centres fermés

La réunion s’est déroulée dans un climat d’écoute et les parties ont notamment convenu "que les mesures d’ordre prévues par l’arrêté royal seraient appliquées plus strictement, que la composition des groupes de résidents serait revue et que davantage d’encadrement serait prévu concernant la résilience du personnel", a précisé Mme Blondeel.

Les syndicats n’ont pas annoncé d’action à l’issue de la concertation, a conclu la porte-parole. L’Office des étrangers gère six centres fermés dans lesquels sont détenues des personnes en vue de leur expulsion : le centre de transit Caricole à Steenokkerzeel, le centre de rapatriement 127bis à Steenokkerzeel, ainsi que les centres de Bruges, Holsbeek, Merksplas et Vottem.