L’offensive saoudienne sur le foot mondial : "L'Europe n’est plus le centre du monde..."

Jean-Baptiste Guégan : "La première raison de l’offensive saoudienne actuelle relève de la politique intérieure. Mohammed ben Salmane, le Premier ministre saoudien et Prince héritier de la Famille Royale (NDLA : plus communément surnommé MBS) prépare son avenir au pouvoir. Il doit parler à la jeunesse locale : la population saoudienne, c’est 36 millions d’habitants… dont 70% de jeunes. La jeunesse saoudienne a accès "aux loisirs occidentaux" mais au pays, elle s’ennuie… MBS sera au pouvoir pour les 40 prochaines années, donc il a besoin de parler aux jeunes et de conclure un contrat social. Ça passe par les loisirs, ce qui explique l’adoucissement des règles, comme l’ouverture des cinémas et le permis de conduire pour les femmes.

Le premier des divertissements, c’est le sport… et le plus fort d’entre eux, c’est le foot. L’Arabie est un vrai pays de foot, elle est présente à chaque Coupe du Monde et elle a battu l’Argentine au Qatar ! Les stades saoudiens sont pleins : la moyenne de spectateurs est de 19.000 spectateurs par match, ce sont des chiffres européens. Mais en plus de parler à sa jeunesse, MBS veut aussi développer l’économie intérieure du loisir, car le pétrole, qui représente 60% des revenus du pays, va se tarir. D’où l’idée du tourisme du sport : on propose un spectacle sportif de qualité avec des stars étrangères surpayées… et les gens vont venir en avion pour voir les matches. Le Mondial au Qatar a prouvé qu’on pouvait déplacer plusieurs millions de personnes pour des grands événements.

Au début les Saoudiens voulaient les 15 meilleurs joueurs du monde… et maintenant, ils ont une liste des 100 meilleurs. Regardez Seko Fofana, le capitaine de Lens, qui venait de prolonger et allait découvrir la Ligue des Champions pour la première fois depuis 18 ans. Et là, il part pour 40 millions pour Al-Nassr… L’Arabie saoudite est en pleine ouverture et il y a des visas touristiques qui n’existaient pas avant 2017. C’est le fameux programme ‘Vision 2030’mené par MBS pour moderniser le pays. "