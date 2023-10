L’Oeil sur l’Europe – L’attaque terroriste du Hamas vient de faire une nouvelle victime : la politique étrangère de l’Union

Tout ça est assez obscur. Ce qui est clair c’est que s’il y avait un concours du plus gros raté diplomatique, l’Union européenne aurait sans doute la médaille d’or. Elle vient même de battre son propre record du monde. Parce que ce n’est pas la première fois que les Européens se prennent les pieds dans le tapis diplomatique. Pendant des mois, Charles Michel le président du Conseil, a voulu se poser en médiateur du conflit entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie. En envahissant le Haut Karabakh, le président Aliev a montré ce qu’il pensait vraiment de cette médiation. Autre exemple du naufrage diplomatique européen, aux portes de l’Union européenne cette fois, avec la reprise de la violence entre le Kosovo et la Serbie. Les tentatives européennes de mettre tout le monde autour de la table pour négocier la paix n’ont jamais abouti.

Et même si en Ukraine, l’Union européenne joue un rôle très important, au bout d’un an et demi de guerre, la belle unité européenne est en train de se lézarder. La Hongrie, la Pologne et maintenant la Slovaquie refusent de livrer plus d’aide à Kiev.