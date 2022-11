L'oeil en Flandre : la crèche de l’horreur à Audenarde

On passe ensuite à une autre affaire qui a fait beaucoup de bruit en Flandre.

La KU Leuven a lancé une procédure disciplinaire à l’encontre de 12 de ses étudiants, une mesure qui fait suite à un rituel de baptême lors duquel un étudiant a failli perdre la vie. Le jeune homme a été hospitalisé avec une quantité d’alcool dans le sang potentiellement mortelle.

Le bizutage était organisé par le cercle estudiantin Zuid Oost Vlaamse, un cercle de la région de Grammont et Renaix qui n’est pas affilié à la KU Leuven. Six étudiants vont être exclus de la KU Leuven pour une durée de 2 à 4 ans. Les autres seront suspendus pour un an.