L’oeil de Jam : quels sont les plus beaux clips du mois de mars ?

Skrillex, Yung Lean, & Bladee – Ceremony

On reste dans la collaboration producteur – rappeurs pour ce coup de cœur. Le très doux morceau, "Ceremony" se retrouve sur le second album de l’année de Skrillex "Don’t Get Too Close" et rassemble les deux princes du cloud rap suédois, Yung Lean et Bladee, qui seront d’ailleurs tous les deux présents au Dour Festival cette année.

Dans un petit style rétro, le clip met en scène les trois artistes entre fêtes, moments de partage, le tout dans une sincérité caractéristique des featurings et du projet de Skrillex en ce moment.