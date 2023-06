L’oeil de Jam : coup de projecteur sur le VKRS Festival

Le clip est un art, une forme d’expression qui se doit d’être célébrée et mise à l’honneur de la plus belle façon qu’il soit. C’est dans cette optique qu’est né le VKRS Festival, l’évènement qui met en lumière ce qui se fait de mieux en matières de clips en Belgique, tout en proposant une programmation variée et décalée. Pour la cinquième année consécutive, le festival bruxellois débarque aux théâtre des Riches-Claires pour vous en mettre plein la vue, et vous proposer toute une série d’activités : entre un clip dating pro, une masterclass professionnelle et des compétitions nationales et internationales dans tous les sens, il y en aura pour tous les goûts ! Afin de se mettre dans l’ambiance, pourquoi ne pas se replonger dans les clips des grands gagnants des quatre premières éditions ? Ne nous remerciez pas, c’est cadeau.