L'oeil de Jam : ces clips qui sentent l'été

Il y a quelques jours, les liégeois de Dan San revenaient sur le devant de la scène avec Grand Salon, leur troisième album tant attendu. Le morceau "No one in the house" a particulièrement attiré mon attention : teinté d'une nostalgie addictive, il donne le ton de ce disque singulier, à la croisée entre décors organiques et ambiances électriques. Réalisé par le duo montréalais formé de Samuel Wilde et Jérémie Brochu-Dufour, le clip qui accompagne le titre reflète à la perfection l’ambiance hypnotique qui traverse l'album : comme thèmes de prédilection, on y retrouve le somnambulisme et le mouvement corporel, qui y sont explorés sous une approche douce-amère, à la fois effrayante et bienveillante.