L’oeil de Jam : ces clips qui nous font vibrer

Girl Ray - Love Is Enough

Le 4 août dernier, les londoniennes Poppy Hankin, Iris McConnell et Sophie Moss du super groupe Girl Ray dévoilaient leur tant attendu troisième album, Prestige. Au menu : un condensé d’americana et d’indie pop ultra groovy, teinté d’une bonne dose de disco indéniablement eighties. Parmi les singles du disque, on retrouve notamment “Love Is Enough”, dont le clip tout juste sorti du four nous envoie tout droit vers l’ambiance tiédasse des friches industrielles britanniques, où les trois protagonistes jouent et jouent encore, munies de leurs baguettes de batteries, leurs basses jazz masters et leurs mocassins flambant neufs. Classes, les meufs.