L’Odyssée grecque de Laurette Vankoekenbeek et Dominic Ntoumos

En 2000, Dominic s’est envolé pour Londres, où il a enregistré et joué aux côtés d’artistes internationaux de renom tels que Z-Star, Keziah Jones, Martina Topley-Bird, Les Barons, Freedomefaction, Dele Sosimi (Fela Kuti) et Roots Manuva. Cette expérience londonienne a ouvert de nouvelles perspectives musicales pour Dominic et l’a conduit à rejoindre le groupe flamand Think of One en 2003. Au sein de ce groupe, il a participé à des tournées internationales, notamment les tournées NAFT et Marakech Emballages, qui les ont emmenés au Maroc, en Europe et en Europe de l’Est. Le groupe a été récompensé aux BBC Awards à Édimbourg en janvier 2003, dans la catégorie "Boundary Crossing". Dominic a enregistré leur premier album brésilien intitulé "Chuva Em Pô" et les a accompagnés en tournée dans le monde entier pendant plusieurs années.

En 2005, Dominic est retourné au Brésil, à Récife, pour produire l’album "Air Brazil", dans lequel il a fusionné l’électro et les rythmes afro-brésiliens avec des compositions dignes du style Ntoumos. Il a collaboré avec des musiciens de groupes emblématiques du Mangue Beat tels que Nacao Zumbi et Mundo Livre SA. Les chanteuses Isaa de DJ Dolores et Siba ont apporté leur voix et leurs textes à cet album aux ambitions internationales.