L’Odyssée de Sylviane et Jean-Marc, paysans belges en Crète

Né à Anderlecht en 1982, Alexis est d’origine grecque par son père et belge par sa mère. Après une scolarité au Collège Saint Pierre de Jette, il se forme à l’école supérieure de cinéma Paralax. Aujourd’hui, il est un producteur audiovisuel reconnu et possède plusieurs établissements Horeca, un magasin de sneakers et un atelier de custom sneakers, le "Sneakers Café".

Le "Sneakers Café" a ouvert ses portes à Bruxelles, à deux pas de la Grand-Place dans la Petite rue des Bouchers, proposant un concept de "social club" où la gastronomie et la customisation de baskets sont associées. Les clients peuvent venir avec leur paire de baskets et les faire personnaliser selon leurs goûts et leurs envies par une équipe de cinq créateurs. Le service coûte entre 50 et 450€ et les méthodes de personnalisation peuvent aller de la reconstruction complète de la chaussure à la peinture. Des personnalités connues telles que le footballeur Thomas Meunier, les joueurs de la NBA Evan Fournier et Dwight Howard, ainsi que le musicien Kid Noize ont déjà utilisé ce service.

