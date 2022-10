L’Odyssée de Lumière, un voyage inoubliable dans Bouillon, en images et en lumière jusqu'au 12 novembre

Chaque soir à la nuit tombée, un parcours illuminé invite les visiteurs à parcourir la ville, à la découverte des différents sites mis en lumière de manière originale et spectaculaire.



Sous réservation, le spectacle son et lumière dans la Cour du Château fort offre quant à lui un vrai spectacle grandeur nature à 180°, une immersion totale dans l’Histoire du Château afin de connaître enfin tous ses secrets.



L’Odyssée de lumière, c’est un vrai voyage pour petits et grands, une immersion fantastique dans l’Histoire de Bouillon, de manière unique et féérique.