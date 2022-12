L’odorat, facteur de lien ou de rejet au fil des siècles

Pline l’Ancien, au 1er siècle, écrit : "Difficilement trouvera-t-on rien qui soit aussi malfaisant que le sang menstruel". Il marque ainsi la femme du sceau de l’infamie malodorante, qui la poursuivra pendant des siècles, pratiquement jusqu’à nos jours. L’idée est que la femme pue naturellement, alors que l’homme sent bon.

C’est ce que dit la médecine des humeurs grecque, dominante jusqu’au temps de Molière au 17e siècle. Une femme, c’est froid et humide, attiré vers ce qui pue. Tandis que l’homme, chaud et sec, est attiré par Dieu, par la lumière, par le ciel. Le mot 'pue' glisse souvent vers le mot 'pute'.

La vieille femme est particulièrement stigmatisée par cette infamie, parce qu’elle sent encore plus mauvais. Elle n’a plus de règles, mais elle se décompose et devient de plus en plus froide et humide. Dans une période très misogyne, elle est la représentation de la mort et du démon.

Peu à peu, le corps devient de plus en plus divin. Une croyance veut qu’on ne touche pas son corps, en particulier certaines parties. La masturbation est une grande hantise du 19e siècle médical. Homme ou femme, il faut cacher les fonctions naturelles.