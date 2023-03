L’octuor de Violoncelles Ô-Celli aux Musicales de la Woluwe, gagnez deux places !

Ô-Celli c’est la vibration unique du violoncelle qui multiplié par huit donne une dimension de cathédrale sonore aux œuvres arrangées et revisitées par l’original et magnifique ensemble belge de violoncelles. Ô-Celli regroupe certes des musiciens de formation classique, mais surtout des musiciens à l’image de leur époque, ouverts sur le monde et sa diversité. Les concerts sont des invitations au voyage, dans le temps et au-delà des frontières stylistiques.



Un concert à découvrir sur la scène de Wollubilis le samedi 11 mars à 20heures, gagnez deux places !

Infos : Les Musicales de la Woluwe – Octuor de violoncelles Ô-Celli toutes les dates de représentation – billetterie et réservation (infinitix.be)