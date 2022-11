L’océan est calme comme un lac : Paul Gilson compose La Mer en 1992

Gilson séduit par l’idée s’attelle rapidement à la composition, mais très vite les proportions de son œuvre dépassent le cadre attendu, les deux premières parties sont déjà conséquentes et le projet est ajourné. A Bruxelles, Joseph Dupont, le directeur des concerts populaires, passe commande pour son institution, Gilson y voit l’opportunité de terminer son ambitieux projet et se remet au travail. Levis de son côté adapte son poème aux nouvelles proportions de l’œuvre. La date de l’exécution est déterminée, les programmes imprimés, mais le temps file…

Gilson va alors trouver le directeur des concerts populaires et lui dit " je n’en puis plus, je sens que je vais me tuer à cette tâche ". La réponse de Dupont est sans appel : " Tuez-vous tant que vous voudrez, mais achevez votre œuvre ".

Commence alors une course contre la montre. Gilson réussit à écrire le dernier mouvement " la tempête " en cinq jours seulement. L’œuvre est terminée, mais rien n’est prêt. Avec l’aide de trois copistes en trois jours et trois nuits et au prix de nombreux litres de pétrole pour alimenter les lampes, le matériel pour l’orchestre est copié. A 9h, une matinée de mars 1892, l’encre est encore fraîche sur certaines des partitions distribuées aux musiciens pour la première répétition.

Certains musiciens sont perplexes à la lecture de l’œuvre et surtout de son troisième mouvement. Gaston Brenta écrit : " Des musiciens se demandaient si l’auteur, et eux-mêmes, n’avaient pas soudain perdu la raison ". Mais le dimanche 20 mars 1892, l’orchestre des concerts populaire et le comédien Le Bargy entament l’œuvre devant un public impatient….