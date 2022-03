L'occupation de la rue De Koninck à Molenbeek s'achève dans l'amertume pour l'asbl "Chance For Humanity"

Les occupants sont encadrés par une jeune asbl du nom de "Chance For Humanity". Ses responsables n'ont guère d'expérience dans le travail humanitaire mais sont animées par une farouche volonté et sont prêtes à déplacer des montagnes. Elles disposent de l'apport d'une spécialiste des squats et des occupations précaires bien introduite auprès des instances régionales. Un accord est rapidement conclu avec City Dev pour une occupation jusqu'à la fin du mois de mars 2022 avec une promesse de subside, non chiffrée cependant.

Dans ses documents internes, l'asbl CFH rêve d'un subside de 700 à 800.000 euros permettant de voir les choses en grand. Il est ainsi prévu de recruter un coordinateur et des agents de sécurité. Au final, le subside régional se limite à 230.000 euros, auquel s'ajoute une enveloppe de 37.000 euros pour installer des douches et procéder à quelques travaux d'aménagement des lieux.

L'arrêté gouvernemental précise l'affectation des fonds : l'entretien du bâtiment et les frais d'énergie. L'asbl se voit octroyer un montant de 5000 euros, sans autre précision de destination. CFH prend à sa charge les repas et l'encadrement des résidents. La philosophie de l'occupation repose sur l'autogestion.