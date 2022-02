L’Occident doit-il fournir une réponse positive à l’Ukraine ?

Nicolas, un auditeur de Mons, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Il ne faut rien leur envoyer. Mais ne soyons pas hypocrites, l’Europe essaie de jouer l’éthique, alors qu’on sait tous que nos armes sont déjà sur place. Peut-être pas des armes belges, mais l’Occident participe déjà à la guerre. C’est une guerre intrarusse, qu’on laisse cette affaire entre Russes, ukrainiens et russophones d’Ukraine. On n’a rien à faire dans ce conflit, à quoi bon s’embourber dans une guerre qui va nous coûter cher, à chaque fois on se mêle des affaires des autres."