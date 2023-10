L’OCAM expliqué aux enfants

Ce lundi soir, un homme armé a semé la peur dans les rues de Bruxelles. Peu avant le match Belgique-Suède, il a tiré sur des passants. Deux supporters suédois ont perdu la vie. L’OCAM a aussitôt relevé le niveau de menace en Belgique. Mais c’est quoi, l’OCAM au juste ?

L’OCAM, c’est l’organe de coordination et de l’analyse de la menace qui évalue la menace terroriste dans notre pays selon 4 niveaux. Le niveau 1 veut dire que la Belgique n'est pas menacée. Au niveau 2, la menace est peu réelle. Le niveau 3 signifie que la menace est possible et réelle. Au niveau 4, la menace devient sérieuse et imminente. Bruxelles reste au niveau 4 et le reste de la Belgique au niveau 3 parce que même si le terroriste qui a agi hier est mort, il n’est peut-être pas seul.

Cela veut aussi dire qu’il y a plus de contrôles de sécurité et plus de policiers dans les rues pour nous protéger.