L’observatoire de Cointe est vendu et sera transformé en immeuble de standing

C’est acté, l’observatoire de Cointe est vendu. Perché sur les hauteurs de Liège, le bâtiment néogothique passe entre les mains d’investisseurs qui comptent en faire un immeuble à appartements de standing.

On ne peut pas laisser dépérir un tel patrimoine

Cela fait des années que la polémique grondait concernant l’avenir de ce bâtiment emblématique, ses créneaux, sa tourelle et bien sûr, sa coupole. La Région wallonne voulait se délester de ce bâtiment, certes beau, mais qu’elle estimait ne plus pouvoir entretenir. "C’est un bâtiment magnifique, dans un parc magnifique, mais on ne peut pas laisser dépérir un tel patrimoine", estime Adrien Dolimont, le ministre Wallon en charge du dossier. "La meilleure solution pour le préserver, c’était de le mettre en vente et de faire appel au privé pour pouvoir le conserver."

1.625.000 euros

Le bâtiment a finalement été cédé pour 1.625.000 euros, bien plus que les 950.000 euros auquel il était estimé. Les acheteurs sont une association de deux investisseurs et c’est le cabinet d’architectes liégeois Plan 9 qui devrait être chargé du projet. "Des balises importantes sont mises pour la préservation du patrimoine et le privé qui achètera ce bien sera tenu de les respecter", insiste le ministre.

Déception des opposants à la vente

Un argument qui n’apaise pas la colère des opposants au projet. Depuis plusieurs années, des Liégeois s’opposent à la vente de l’observatoire de Cointe.

En 2018, plus de 30.000 personnes avaient signé une pétition en faveur de son maintien dans les mains des pouvoirs publics et de son ouverture au public.

Un comité, constitué de citoyens, de personnalités politiques et de scientifiques de l’Université de Liège avait même été créé pour tenter d’imaginer une alternative à cette vente. Ils rêvaient d’un observatoire qui reste bien public et continue à servir la science.