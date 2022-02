L'obligation de déclaration de mandats de mieux en mieux respectée selon la Cour des comptes

En 2021, pratiquement tous les mandataires publics ont déposé auprès de la Cour des comptes la liste de leurs mandats ainsi que leur déclaration de patrimoine pour 2020, rapporte lundi la Cour.

Celle-ci publie ce lundi au Moniteur et sur son site internet les trois listes annuelles.

La première reprend la liste des mandats et des rémunérations qui y sont liées, la seconde les mandataires qui n'ont pas déclaré leurs mandats, et la troisième ceux qui n'ont pas déclaré leur patrimoine.

En 2021, les mandataires ont été 53 à ne pas déposer leur liste de mandats (contre 55 en 2020 pour les mandats 2019) et 7 à ne pas déclarer leur patrimoine (contre 45 en 2020).

La publication renseigne les mandats, fonctions et professions exercés en 2020 par les mandataires publics et hauts fonctionnaires des services et organismes publics fédéraux, régionaux, provinciaux et locaux ainsi que du Parlement européen.