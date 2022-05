L'objectif zéro émission carbone pour la Formule 1 en 2030 est-il réalisable ?

C’est donc notamment par la compensation carbone que la F1 compte atteindre son objectif de zéro émission. Mais à en croire les organisations de défense de l’environnement, il s’agirait là, typiquement, d’une fausse bonne idée.

Il ne faut pas émettre du carbone et puis de l’autre côté essayer de l’absorber. Il faut en fait réduire drastiquement

Carine Thibaut, la porte-parole de Greenpeace Belgique, confirme ce point de vue : "Le problème des compensations carbone c’est qu’il s’agit d’un calcul extrêmement hasardeux. On va émettre du CO2 maintenant et on va espérer que dans plusieurs années, grâce aux arbres qu’on a plantés par exemple, on va avoir des puits de carbone qui vont absorber le CO2. Le problème pour Greenpeace, c’est que ces puits de carbone, d’abord, sont très sensibles au réchauffement climatique. Donc, plus le réchauffement climatique s’accélère, plus nos forêts vont mal, plus on a des situations comme des incendies entre autres. Deuxième élément, nous disons qu’il ne faut pas équilibrer nos émissions de carbone. Il ne faut pas émettre du carbone et puis de l’autre côté essayer de l’absorber. Il faut en fait réduire drastiquement, c’est la seule solution."

Car les émissions provenant des Formules 1 elles-mêmes ne représentent finalement que 0,7% de l'empreinte carbone globale de la discipline.

Et cela, alors que la logistique nécessaire au déplacement du matériel représente à elle seule 45% des émissions carbone.

27,7% proviennent du transport des personnes.

19,3% de la consommation des écuries.

Et enfin 7,3% sont liés à l’événementiel qui accompagne les Grands Prix.

Dans tous ces domaines, la FIA s’est également engagée à fournir des efforts pour réduire son empreinte environnementale. Mais pas de quoi atteindre son objectif de zéro émission en 2030, sans passer par l’achat de compensations carbone.