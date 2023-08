L'objectif de Mikel Landa pour les deux ans à venir ? "Aider Remco Evenepoel à atteindre ses objectifs"

Ce transfert était dans l'air depuis quelques semaines, il est désormais officiel : le grimpeur espagnol Mikel Landa, qui fêtera ses 34 ans en décembre prochain, a signé un contrat de deux ans en faveur de l'équipe belge Soudal Quick-Step.

Souvent placé mais rarement gagnant (16 victoires lors de ses 13 saisons passées dans le World Tour, exclusivement sur des courses à étapes espagnoles et italiennes), le Basque va retrouver le registre dans lequel il s'exprime le mieux : celui d'équipier de luxe.

"Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre Soudal Quick-Step, a détaillé Mikel Landa dans le communiqué de l'équipe belge. C'est une équipe incroyable pour laquelle j'ai toujours eu beaucoup de respect. J'ai toujours été impressionné par l'esprit de groupe qui règne dans cette formation et par la manière dont ses coureurs défendent leur leader. Je me réjouis également de découvrir la culture belge !"

Mais si Mikel Landa débarque en Belgique, ce n'est certainement pas pour y faire du tourisme : sa mission sera de rester aux côtés de Remco Evenepoel dans la haute montagne, une fois que les coéquipiers se feront rares autour des leaders.

"Je suis heureux et motivé par ce nouveau défi, qui sera d'aider Remco à atteindre ses objectifs, a repris le meilleur grimpeur du Giro 2017. Je débarque ici avec beaucoup d'expérience, surtout sur les Grands Tours, où je me suis battu à plusieurs reprises pour le podium et où j'ai aidé d'autres coureurs à s'imposer. Aider les jeunes, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié, je sais que cela me conviendra. Je donnerai le meilleur de moi-même et je suis convaincu que je pourrai aider Remco énormément. Je sais aussi que quand je pourrai jouer ma carte personnelle, je serai capable d'aller décrocher de bons résultats."