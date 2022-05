L'obésité, ce fléau en Europe : 60% de la population est concernée

Le niveau d’éducation influe sur le poids

Dans son rapport, l’OMS pointe la proportion plus élevée d’obésité chez les adultes ayant un niveau d’éducation inférieur. Les chiffres montrent que dans la plupart des pays, plus le niveau d’étude est faible, plus les chances d’être obèse sont grandes.

En Belgique par exemple, seuls 8% des hommes ayant un haut niveau d’éducation sont atteints d’obésité, contre 16% pour ceux ayant un niveau faible. Chez les femmes, les chiffres sont d’autant plus marquants : parmi celles ayant un niveau d’études plus élevé, seules 7% sont obèses, contre 20% pour les moins éduquées.

Les enfants de leur côté subissent également cette spécificité. Ceux vivant dans une famille au niveau d’éducation moins élevé (et souvent à bas revenus) sont susceptibles d’être plus touchés par l’obésité.

La pandémie de Covid-19 a amplifié le phénomène

La crise sanitaire a fortement modifié les habitudes de vies de nombreux Européens. Les différents confinements ont démocratisé le télétravail et engendré la création d’un environnement numérique obésogène, avec notamment la hausse de popularité des applications de livraisons de repas.

Les données préliminaires récoltées par l’OMS suggèrent que les niveaux d’obésité chez les enfants et les adolescents augmentent en raison de la pandémie de Covid-19. Les études montrent d’ailleurs une diminution de l’activité physique et une augmentation de la consommation d’aliments riches en graisses, en sucre et en sel chez les jeunes, ce qui pourrait expliquer l’augmentation du surpoids dans cette catégorie de la population.

L’excès de poids présente de nombreux dangers pour la santé

Complications musculosquelettiques, maladies respiratoires chroniques, maladies cardiovasculaires, diabète, cancer… Être en surpoids peut provoquer de nombreux problèmes de santé.

Selon des estimations récentes, le surpoids et l’obésité causent chaque année plus de 1,2 million de décès en Europe, ce qui représente plus de 13% du total des décès derrière l’hypertension artérielle, les risques alimentaires et le tabagisme. De plus, l’obésité représente un grand coût pour la société puisqu’on évaluait en 2014 que 8% des dépenses de santé en Europe étaient destinées à traiter les conséquences d’un poids trop élevé.

L’OMS note également que dans certains pays, l’obésité pourrait dépasser le tabagisme comme principal facteur de risque de cancer dans les prochaines décennies.

Quelles solutions pour combattre l’obésité ?

Pour combattre l’épidémie d’obésité en Europe, l’OMS appelle les pays européens à agir. L’organisation propose d’ailleurs de nombreuses recommandations pour réduire la voilure.

Il est notamment conseiller de taxer d'avantage la malbouffe et de diminuer la quantité des portions vendues. L'OMS imagine en outre une restriction du marketing et de la publicité autour des ces produits, notamment sur internet.