L’obésité abîme le cerveau comme la maladie d’Alzheimer, selon une étude

Filip Morys, chercheur postdoctoral en neurosciences à l’Université McGill explique à LiveScience : "C’est une preuve supplémentaire que le facteur de risque cardiovasculaire majeur lié à l’obésité est lié à des neurodégénérescences." Malgré cela, les cerveaux des personnes obèses n’en sont pas au même point que ceux atteints de la maladie d’Alzheimer.

Les analyses ne peuvent pas prouver que l’obésité est à l’origine de l’amincissement de ces zones neuronales. Cependant des recherches précédentes sur des souris prédisposées génétiquement à développer Alzheimer et mises sous un régime riche en glucides et en lipides ont prouvé que la prise de poids accélère les troubles cognitifs et la dégénérescence cérébrale.

Les chercheurs de l’Université McGill pensent que les personnes obèses ou ayant un IMC entre 25 à 25,9 (surpoids), pourraient ralentir le déclin cognitif si elles peuvent se rapprocher d’un poids plus sain. Mais ce n’est pas certain et il faudra entreprendre des études cliniques pour s’en assurer. Car, comme le conclut le Dr Heather Ferris, professeure adjointe à l’Université de Virginie (USA) : "Bien que de nombreux effets de l’obésité sont inversés avec la perte de poids, une fois qu’un neurone est mort, il est parti et [n’est] pas remplacé."