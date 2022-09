L'Italie vote en nombre, la droite radicale et extrême s'attend à une victoire

Environ 51,5 millions d’Italiens sont appelés aux urnes ce dimanche pour élire les 400 députés et 200 sénateurs qui composent le Parlement. Selon le ministère de l'Intérieur, l'affluence était de plus de 19% à 10H00 GMT, en ligne avec les législatives de 2018, et de nombreuses files d'attente se sont formées devant les bureaux de vote dans diverses régions du pays.

La dernière crise politique – qui a vu le Mouvement 5 Étoiles refuser sa confiance au gouvernement Draghi en juillet dernier – s’est soldée par l’organisation du scrutin anticipé organisé ce 25 septembre et la montée en puissance de la droite post-fasciste.

Les Italiens se rendaient en nombre aux urnes dimanche pour élire leur parlement, où sauf surprise l'extrême droite devrait entrer en force et proposer le Premier ministre qui succédera à Mario Draghi.

Si les sondages disent vrai, la flamme tricolore de Fratelli d’Italia risque de brûler sur la péninsule, alimentée par son alliance avec la formation raciste de la Ligue et les conservateurs de Forza Italia. Dans ce scénario, Giorgia Meloni deviendrait Première ministre. L’Union européenne, elle, est aux aguets.