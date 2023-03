L'Italie veut interdire la viande de laboratoire.

Les députés italiens ont adopté un projet de loi visant à prohiber non seulement la production des steaks et autre nourriture fabriqués sous microscope mais aussi leur importation tout comme leur exportation. Le gouvernement est très sérieux à ce sujet et prévoit une amende de 60.000 euros pour ces entreprises pouvant être tentées de céder aux initiatives de ces food tech, rapporte le Guardian.

Ce type d'aliments, décrit en Europe comme de la "novel food" au même titre que les insectes, n'est pourtant pas autorisé à la commercialisation au sein de l'Union, contrairement aux grillons et aux vers de farine, entre autres. Et ce n'est pas près de l'être, de l'avis de l'Inrae.

"En Europe, on ne peut pas utiliser des implants hormonaux avec des animaux en élevage traditionnel, contrairement aux Etats-Unis, à l'Amérique du Sud ou à l'Australie. Le législateur européen considère que rajouter un supplément d'hormones à celles déjà existantes chez l'animal pourrait potentiellement représenter un risque. Cela serait donc difficile de comprendre que l'Europe accepte que l'on ajoute des hormones pour produire de la 'viande de culture'", nous avait confié Jean-François Hocquette, chercheur à l'Institut national de recherche pour l'alimentation. Dans le monde, il n'y a qu'à Singapour que la distribution de viande de synthèse a reçu un feu vert.