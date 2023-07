L'Italie veut durcir sa législation contre la gestation pour autrui en l'interdisant à l'étranger

Il serait de toute façon impraticable et anticonstitutionnel selon ses détracteurs, qui ont accusé Mme Meloni et sa coalition de faire de l'affichage.

L'Italie a déjà l'une des lois les plus restrictives d'Europe contre la GPA et prévoit actuellement que quiconque "réalise, organise ou fait connaître" la GPA dans le pays risque une peine de trois mois à deux ans de prison et une amende allant de 600.000 à un million d'euros.

Selon les médias, un grand nombre de personnes qui recourent à la GPA à l'étranger sont des couples hétérosexuels qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Cependant, le nouveau projet de loi suscite l'inquiétude chez les militants LGBT+ qui mettent en garde contre le danger que représente pour les droits civils le gouvernement de Mme Meloni.

Mardi, plusieurs centaines de personnes ont protesté devant le Panthéon, dans le centre de Rome, contre ce projet de loi.