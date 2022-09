L'Italie va étendre et sécuriser son réseau cyclable.

Ce grand plan national de mobilité cycliste consiste essentiellement à étendre son réseau cyclable national, Bicitalia, composé de 20 grands itinéraires cumulant plus de 16.000 km de routes dédiées sur l'ensemble du territoire italien. A noter que plusieurs se confondent d'ailleurs au plus vaste réseau EuroVelo, qui permet de traverser l'Europe à vélo dans des conditions optimales. D'ici 2026, ce sont plus de 1.230 kilomètres supplémentaires de pistes cyclables qui seront construites, dont plus de 500 km dans les zones urbaines.

Sur les routes, le nouveau plan vise à renforcer la sécurité des cyclistes en améliorant par exemple la signalisation mais aussi en créant des aires dédiées exclusivement aux mobilités douces et aux piétons.

Les autorités souhaitent aussi faire la promotion du cyclotourisme tant pour les Italiens que pour les touristes.

En ville, le plan préconise l'utilisation d'outils légers tels que les bandes cyclables ou les arrêts aux feux de circulation pour développer rapidement de nouveaux axes consacrés à la mobilité cycliste.

L'idée est aussi de pouvoir relier facilement de nombreux centres d'intérêt. Par exemple en renforçant les connexions entre les gares et les universités. Le plan préconise également de mettre en place de nouvelles infrastructures pour sécuriser les déplacements domicile-école en mettant en avant la sécurité et en privilégiant l'usage du vélo plutôt que celui de la voiture.