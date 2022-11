L'Italie s'incline en Autriche dans un duel amical entre absents du Mondial

Grande absente du Mondial au Qatar, l'Italie disputait un match amical face à l'Autriche, ce dimanche soir à Vienne. Les champions d'Europe se sont inclinés 2-0.

Malgré la présence de nombreux cadres italiens sur la pelouse, ce sont bien les Autrichiens qui ont dominé, notamment dans une première période tout en maîtrise. Le premier but a été inscrit dès la sixième minute par le milieu de terrain du RB Leipzig Xaver Schlager, bien servi à l'entrée du rectangle par Arnautovic (1-0). Le flanc du Real Madrid et capitaine des Rot-Weiss-Roten (les Rouge-Blanc-Rouge) David Alaba a doublé la marque d'un coup franc imparable pour Donnarumma (35e, 2-0). Au retour des vestiaires, Roberto Mancini a tenté de réveiller son équipe en procédant à plusieurs changements mais les Autrichiens n'ont pas lâché et ont su maintenir ce score. La sélection autrichienne ne s'était plus imposée face à l'Italie depuis 62 ans.

L'Autriche sera le deuxième adversaire des Diables Rouges dans les éliminatoires du groupe F de l'Euro 2024, le 17 juin prochain à Bruxelles.