L’Italie s’attaque aux familles homoparentales : "Nous sommes inquiètes et en colère"

En mars, une commission au Sénat italien s’est également opposé à la proposition européenne de reconnaitre automatiquement les filiations établies à l’étranger, et dont le but est de faciliter la reconnaissance des familles homoparentales. "Sur les politiques envers les personnes LGBTQIA+ on se rapproche des pays comme la Hongrie ou la Pologne. C’est effrayant", se désole Simona Nicosia.

De son côté, Anna Girelli attend encore de recevoir la notification du parquet. "Je n’ai pas peur du procès car nous avons les épaules larges", assure-t-elle. En revanche, la jeune maman craint pour le futur. "On se sent persécutée en tant que membres de la communauté LGBTQIA+ ", confie-t-elle. Et même si elle est certaine que la société italienne est plus ouverte que la politique, en tenant certains propos "le gouvernement est en train de légitimer des positions qui ne devraient pas être licites", déplore la pharmacienne.

En attendant, des manifestations s’organisent depuis des mois en Italie en soutien aux familles homoparentales. En mai, trois cents bourgmestres se sont également mobilisé·es à Turin. "On est convaincu de notre lutte, on ne capitulera pas et l’histoire nous donnera raison", conclut pleine d’espoir Simona Nicosia.