L'Italie privée de Coupe du Monde : "On paie nos erreurs de ces derniers mois, nous sommes détruits", admet Giorgio Chiellini

Giorgio Chiellini, 37 ans, ne disputera (sans doute) plus jamais une rencontre de Coupe du Monde après l'élimination de l'Italie, battue par la Macédoine du Nord (0-1) au stade des demi-finales des barrages ce jeudi soir à Palerme.

Le capitaine de l'équipe d'Italie, qui a débuté la rencontre sur le banc, est monté sur la pelouse dans le temps additionnel, et a rapidement livré ses impressions au micro de la RAI.

"C'est difficile à expliquer, c'est une grande désillusion. On a fait un bon match, il nous a juste manqué de réussir à marquer. On n'a pas été présomptueux, on ne peut pas nous faire ce reproche, mais il nous a manqué quelque chose. On a fait des erreurs depuis septembre, on les a payées. Je suis fier de mes coéquipiers et de cette équipe, il est clair que nous sommes détruits, tous les adjectifs que vous voulez... On doit repartir. Il va rester un grand vide, j'espère que ce vide nous redonnera l'énergie pour partir comme cela a été le cas ces dernières années. Mon dernier match avec l'Italie ? Ce n'est pas le moment de parler de ça..."