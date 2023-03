L’Italie part en guerre contre le nutri-score

En Italie, les producteurs craignent que le Nutri score ne fasse perdre du terrain aux produits du terroir au profit des aliments de la grande industrie alimentaire. Toujours est-il que le président du consortium du Pecorino Romano, Gianni Maoddi défend bec et ongles son fromage, l’un des plus vieux fromages que l’on donnait déjà aux légionnaires de la Rome antique, celui-là même qui permet de réaliser les pâtes carbonara.

"Ce fromage contient sans doute plus de sel qu’un fromage insipide et industriel, mais on parle d’un produit naturel et, grâce à Dieu, en Sardaigne, la région principale de production du pecorino, c’est aussi la terre qui compte le plus de centenaires. Cela démontre donc que cette alimentation n’est absolument pas mauvaise pour la santé", lance Gianni Maoddi.