L'Italie, nouveau pays producteur de bières : on y dénombre plus de 800 brasseries en 2022

Et résultat immédiat, le nombre de brasseries est en train de fleurir à tout bout de champ dans la Botte.

De 75 brasseries en 2007, on est passé à environ 800 brasseries indépendantes en Italie pour environ 3.000 emplois directs. On en dénombrait déjà 600 en 2016. On est bien sur encore très très loin du marché du vin. Mais on est sur un bonne tendance, similaire à ce qu'il se passe partout en Europe. Au total, on brasse 450.000 HL par an en Italie.

Cette production n'est cependant pas suffisante pour combler la demande sur le territoire italien.

D'abord, ce chiffre ne représente que la partie craft et ensuite les Italiens, preuve s'il en est besoin qu'il reste de la place pour créer plus de brasseries, sont des gros importateurs de bière. La Belgique est d’ailleurs le pays chez qui les Italiens se fournissent en priorité et représente 33% des importations en Italie et pas que chez AB-Inbev.