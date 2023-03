L’Italie, nation la mieux représentée en quarts de finale de Ligue des Champions comme en 2006

À l’époque, l’AC Milan, l’Inter Milan et la Juventus sont les représentants italiens. Cette année, seuls les deux clubs milanais seront au rendez-vous accompagné de Naples donc, pour qui c’est une première. Comme un symbole. Si les deux clubs milanais ont bien remporté un titre depuis (ndlr : en 2007 pour l’AC et en 2010 pour l’Inter), ce sont bien les Turinois qui ont fait preuve de la plus grande régularité. En atteste notamment leurs deux finales perdues en 2015 et 2017. La Vieille Dame semble néanmoins arriver au bout d’un cycle tandis que ses rivaux du championnat domestique jouissent d’une période prolifique pour leur club.

Notons néanmoins qu’en 2006, seul un des trois représentants avait franchi le cap des quarts de finale. Pour faire mieux, Milanais et Napolitains savent ce qu’il leur reste à faire.