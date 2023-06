L’Italie immobilise le bateau d’une ONG allemande après une opération de sauvetage

Les autorités italiennes ont de nouveau immobilisé un navire de sauvetage de l’organisation non gouvernementale (ONG) allemande, Sea Watch, qui a apporté plusieurs migrants en Italie. L'"Aurora" est maintenant bloqué sur l’île de Lampedusa, affirme l’ONG.

L’équipage aurait contrevenu à un décret italien. Après une opération de sauvetage, les bateaux doivent se rendre immédiatement vers le port qui leur est assigné. Dans le cas d'"Aurora", l’endroit désigné était le port sicilien de Trapani. Pourtant, le navire a accosté au port de Lampedusa, qui est tout proche de Trapani.

Selon le personnel à bord, 39 migrants avaient besoin d’une aide médicale urgente. Le groupe de naufragés composé de mineurs non accompagnés et d’une femme enceinte a été secouru en mer Méditerranée. Sur leur embarcation, ils n’avaient plus ni carburant, ni nourriture, ni eau. Avant l'"Aurora", Rome avait récemment imposé la paralysie du "Mare*Go" à Lampedusa et du "Sea-Eye 4" à Ortona.