L’Italie est condamnée à restaurer le navire de secours aux migrants d’une ONG

Un tribunal italien a condamné l’Etat à restaurer le navire d’une ONG saisi en 2017 dans le cadre d’une enquête sur les sauvetages de migrants en mer Méditerranée.

Le Iuventa, propriété de l’ONG allemande Jugend Rettet, avait été complètement abandonné à son sort après sa saisie et avait commencé à rouiller en l’absence d’entretien durant la phase préliminaire d’un procès contre 21 personnes soupçonnées de traite d’êtres humains, parmi lesquelles figuraient des membres d’équipage des navires de sauvetage des ONG Jugend Rettet, Médecins sans Frontières (MSF) et Save the Children.

Le juge Samuele Corso doit déterminer si ces personnes doivent être jugées ou non, à l’issue d’une enquête de cinq ans dénoncée par certains comme une tentative politique pour stopper les opérations de sauvetage. Et vendredi, ce juge a statué que les autorités italiennes doivent "veiller à tous les travaux de manutention nécessaires pour restaurer et maintenir l’état du navire tel qu’il était au moment de sa saisie".